Центр досуга п. Новоуткинск
Расписание сеансов кинотеатра «Центр досуга п. Новоуткинск»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Красный призрак
драма, исторический
2020, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
Театр в кино: Мёртвые души
спектакль
2022, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
