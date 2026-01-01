Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Первоуральска Кинотеатры Клуб п. Перескачка Расписание сеансов кинотеатра «Клуб п. Перескачка»

Расписание сеансов кинотеатра «Клуб п. Перескачка»

Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3439) 62-00-04 Позвонить
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3439) 62-00-04 Позвонить
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3439) 62-00-04 Позвонить
Красный призрак
Красный призрак драма, исторический 2020, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3439) 62-00-04 Позвонить
Жемчуг
Жемчуг драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3439) 62-00-04 Позвонить
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз приключения, комедия, семейный 2026, Бельгия / Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3439) 62-00-04 Позвонить
Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3439) 62-00-04 Позвонить
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3439) 62-00-04 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3439) 62-00-04 Позвонить
Кинотеатры рядом
12.4 км
Центр досуга п. Новоуткинск Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Клубная, д 32
5
15 км
Дом культуры п. Кузино Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Демьяна Бедного, д 16
5
15.2 км
Клуб п. Прогресс п. Прогресс, ул. Культуры, 10
5
16 км
Дом культуры с. Слобода Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Советская, 48
5
17.2 км
Дом культуры с. Битимка с. Битимка, ул. Заречная, стр. 8
5
22.9 км
Клуб с. Нижнее Село Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Нижнее Село, ул. Ленина, д. 47
5
