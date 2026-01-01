Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Первоуральска
Кинотеатры
Клуб п. Перескачка
Расписание сеансов кинотеатра «Клуб п. Перескачка»
Расписание сеансов кинотеатра «Клуб п. Перескачка»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
Красный призрак
драма, исторический
2020, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
Жемчуг
драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
Марсупилами. Пушистый круиз
приключения, комедия, семейный
2026, Бельгия / Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
Крик 7
ужасы, детектив, триллер
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
12.4
км
Центр досуга п. Новоуткинск
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Клубная, д 32
5
15
км
Дом культуры п. Кузино
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Демьяна Бедного, д 16
5
15.2
км
Клуб п. Прогресс
п. Прогресс, ул. Культуры, 10
5
16
км
Дом культуры с. Слобода
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Советская, 48
5
17.2
км
Дом культуры с. Битимка
с. Битимка, ул. Заречная, стр. 8
5
22.9
км
Клуб с. Нижнее Село
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Нижнее Село, ул. Ленина, д. 47
5
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Красный призрак
Рецензия
Отзывы
2020, Россия, драма, исторический
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
