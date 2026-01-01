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Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Клуб п. Перескачка
Кинотеатр Клуб п. Перескачка (Первоуральск) на карте
Кинотеатр Клуб п. Перескачка (Первоуральск) на карте
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Кинотеатр Клуб п. Перескачка (Первоуральск) на карте
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Кинотеатры рядом
12.4
км
Центр досуга п. Новоуткинск
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Клубная, д 32
5
15
км
Дом культуры п. Кузино
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Демьяна Бедного, д 16
5
15.2
км
Клуб п. Прогресс
п. Прогресс, ул. Культуры, 10
5
16
км
Дом культуры с. Слобода
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Советская, 48
5
17.2
км
Дом культуры с. Битимка
с. Битимка, ул. Заречная, стр. 8
5
22.9
км
Клуб с. Нижнее Село
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Нижнее Село, ул. Ленина, д. 47
5
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