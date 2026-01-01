Оповещения от Киноафиши
Красный призрак
драма, исторический
2020, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
Театр в кино: Мёртвые души
спектакль
2022, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 62-00-04
Позвонить
Кинотеатры рядом
3.3
км
Клуб п. Прогресс
п. Прогресс, ул. Культуры, 10
5
3.7
км
Центр досуга п. Новоуткинск
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Клубная, д 32
5
7.1
км
Дом культуры п. Кузино
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Демьяна Бедного, д 16
5
7.1
км
Клуб с. Нижнее Село
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Нижнее Село, ул. Ленина, д. 47
5
15.7
км
Дом культуры с. Битимка
с. Битимка, ул. Заречная, стр. 8
5
16
км
Клуб п. Перескачка
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Перескачка, ул. Новая, д 5
5
