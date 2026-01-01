Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Первоуральска
Кинотеатры
Дом культуры с. Слобода
Кинотеатр Дом культуры с. Слобода (Первоуральск) на карте
О кинотеатре
Расписание
Кинотеатр Дом культуры с. Слобода (Первоуральск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
3.3
км
Клуб п. Прогресс
п. Прогресс, ул. Культуры, 10
5
3.7
км
Центр досуга п. Новоуткинск
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Клубная, д 32
5
7.1
км
Дом культуры п. Кузино
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Демьяна Бедного, д 16
5
7.1
км
Клуб с. Нижнее Село
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Нижнее Село, ул. Ленина, д. 47
5
15.7
км
Дом культуры с. Битимка
с. Битимка, ул. Заречная, стр. 8
5
16
км
Клуб п. Перескачка
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Перескачка, ул. Новая, д 5
5
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Красный призрак
Рецензия
Отзывы
2020, Россия, драма, исторический
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
