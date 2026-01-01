Дом культуры с. Слобода является одним из структурных подразделений Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры “Централизованная клубная система”. Основная деятельность ДК с. Слобода — это организация досуга и приобщения жителей города Первоуральск к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. На базе ДК осуществляют свою деятельность одно клубное формирование — «Радуга» — кружок декоративно-прикладного творчества. Клубное формирование посещают дети в возрасте от 3 до 15 лет. В ДК проводятся культурно-досуговые мероприятия для населения разного возраста.