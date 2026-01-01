Основная деятельность Дома культуры с. Новоалексеевское — это организация досуга и приобщения жителей города Первоуральска к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.
На базе ДК осуществляют свою деятельность:
- «Элегия» — вокальный кружок;
- «Гравитон» — вокально-инструментальный кружок;
- «Данс-арт» — студия современной хореографии;
- «Красота и здоровье» — фитнес-клуб;
- «Карусель» — кружок декоративно-прикладного творчества;
- «Волшебная кисточка» — кружок развития творческих способностей;
- «Рукодельница» — кружок декоративно-прикладного творчества;
- «Диалог» — театральный кружок;
- «Радость» — хор русской песни