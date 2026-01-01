Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Первоуральска Кинотеатры Дом культуры с. Новоалексеевское

Дом культуры с. Новоалексеевское

Первоуральск
Адрес
г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38А
Показать на карте
Телефон

+7 (3439) 62-00-04

Позвонить
В избранное Уже в избранном

Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Основная деятельность Дома культуры с. Новоалексеевское — это организация досуга и приобщения жителей города Первоуральска к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

 

На базе ДК осуществляют свою деятельность:

  • «Элегия» — вокальный кружок;
  • «Гравитон» — вокально-инструментальный кружок;
  • «Данс-арт» — студия современной хореографии;
  • «Красота и здоровье» — фитнес-клуб;
  • «Карусель» — кружок декоративно-прикладного творчества;
  • «Волшебная кисточка» — кружок развития творческих способностей;
  • «Рукодельница» — кружок декоративно-прикладного творчества;
  • «Диалог» — театральный кружок;
  • «Радость» — хор русской песни
мало голосов Оцените
1 голос
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
1 голос
Оцените
Красный призрак
Красный призрак
2020, Россия, драма, исторический
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Театр в кино: Мёртвые души
Театр в кино: Мёртвые души
2022, Россия, спектакль
Как Эльза и Олаф: что ждать от новой анимации «Золушка. Тайна трёх желаний» — Голливуд отдохнет
Включила на фон после работы, а в итоге досмотрела до конца: всем советую крутой 4-серийный детектив со звездой «Игры престолов»
Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»?
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше