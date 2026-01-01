Киноафиша Первоуральска Кинотеатры Дом культуры с. Битимка

Дом культуры с. Битимка

Первоуральск
Адрес
г. Первоуральск, с. Битимка, ул. Заречная, стр. 8
Телефон

+7 (3439) 62-00-04

Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Дом культуры села Битимка является структурным подразделением ПМБУК «ЦКС».

 

Основная деятельность Дома культуры — организация досуга и приобщение жителей города Первоуральска к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. На базе КДЦ осуществляют свою деятельность 10 клубных формирований:

  • «Край родной» — кружок краеведения и патриотического воспитания;
  • «Ритмы жизни» — кружок танцевальной аэробики;
  • «Овация» — кружок актерского мастерства;
  • «Домисолька» — вокальный кружок;
  • «Музыкальная шкатулка» — вокальный кружок;
  • «Карабас Барабас» — театральный кружок;
  • «Ручеек» — кружок народных игр и забав;
  • «Ажур», «Сувенир», «Коллаж» — кружки декоративно-прикладного творчества.
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Красный призрак
2020, Россия, драма, исторический
Жемчуг
2025, Россия, драма
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
