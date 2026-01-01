Дом культуры села Битимка является структурным подразделением ПМБУК «ЦКС».
Основная деятельность Дома культуры — организация досуга и приобщение жителей города Первоуральска к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. На базе КДЦ осуществляют свою деятельность 10 клубных формирований:
- «Край родной» — кружок краеведения и патриотического воспитания;
- «Ритмы жизни» — кружок танцевальной аэробики;
- «Овация» — кружок актерского мастерства;
- «Домисолька» — вокальный кружок;
- «Музыкальная шкатулка» — вокальный кружок;
- «Карабас Барабас» — театральный кружок;
- «Ручеек» — кружок народных игр и забав;
- «Ажур», «Сувенир», «Коллаж» — кружки декоративно-прикладного творчества.