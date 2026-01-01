Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «ПМБУК "ЦКС" »

Расписание сеансов кинотеатра «ПМБУК "ЦКС" »

Красный призрак
Красный призрак драма, исторический 2020, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3439) 62-00-03 Позвонить
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3439) 62-00-03 Позвонить
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3439) 62-00-03 Позвонить
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3439) 62-00-03 Позвонить
Театр в кино: Мёртвые души
Театр в кино: Мёртвые души спектакль 2022, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3439) 62-00-03 Позвонить
Кинотеатры рядом
700 метров
Кинозал ИКЦ ул. Ленина, 18б
5
1 км
Сфера пр-т Ильича, 31, ТРЦ «Строитель»
5
2.1 км
Восход ул. Гагарина 41
5
11.7 км
Дом культуры с. Битимка с. Битимка, ул. Заречная, стр. 8
5
13.7 км
Дом культуры с. Новоалексеевское с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38А
5
23.4 км
Клуб п. Прогресс п. Прогресс, ул. Культуры, 10
5
