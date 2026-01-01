Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония»
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Расписание сеансов кинотеатра «Сфера»
Расписание сеансов кинотеатра «Сфера»
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Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
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+7 (3439) 29-79-50
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Холоп 3
комедия, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 29-79-50
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Красный призрак
драма, исторический
2020, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 29-79-50
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Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 29-79-50
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Зверолюция
анимация
2026, Испания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 29-79-50
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Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3439) 29-79-50
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5
24.4
км
Клуб п. Прогресс
п. Прогресс, ул. Культуры, 10
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Красный призрак
Рецензия
Отзывы
2020, Россия, драма, исторический
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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