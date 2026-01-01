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ТРЦ «Строитель»

ТРЦ «Строитель»
Адрес
Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 31
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Телефон

+7 (3439) 22-82-27 / администратор

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Фотографии ТРЦ «Строитель»

ТРЦ «Строитель» - многофункциональный трехуровневый торгово-развлекательный центр в Первоуральске площадью более 15 тысяч квадратных метров, включающий в себя магазины, развлекательные площадки и современный кинотеатр. ТРЦ «Строитель» расположен в самом центре Первоуральска, на пересечении проспекта Ильича с основной транспортной магистралью города - улицей Ленина.

На территории торгово-развлекательного центра «Строитель» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров («Глория Джинс», Palmetta, Pelican, Onix, CHIPservice, «Стиляги», «Островок Искусства», «Камалея» и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды, магазины товаров для дома, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Крош», Onix kids), магазины парфюмерии и косметики («Парфюм-Лидер» и др.), ювелирные салоны («Золотой» и др.), магазины часов, туристическое агентство, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники, ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, аптека, банкоматы («Сбербанк» и др.), банкетная компания «Сладкая Жизнь», «Фианит-ломбард», магазины «АвтоВАЗЗапчасть», AVON и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Строитель» функционируют современный многозальный кинотеатр «Сфера» с 3D, продовольственный супермаркет «Монетка», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), супермаркет товаров с фиксированными ценами Fix Price, медицинский центр «ТетраМед» и детская развлекательная площадка.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов (бар «ФилитцЪ», кафе «Арт-Cити» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Строитель» есть бесплатная автомобильная парковка.

Адрес:
Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 31

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Строитель» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ТРЦ Строитель»

Режим работы
Магазины ТРЦ «Строитель»: пн-сб 10.00 – 20.00; вс 10.00 – 19.00;
Супермаркет «Монетка»: 09.00 – 22.00;
Кинотеатр «Сфера»: 12.00 – 00.00

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