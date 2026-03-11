Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Первоуральска Кинотеатры Сфера

Сфера

Первоуральск
Адрес
г. Первоуральск, пр-т Ильича, 31, ТРЦ «Строитель»
Показать на карте
Телефон

+7 (3439) 29-79-50 / бронирование

Позвонить
Билеты от 500 ₽
В избранное Уже в избранном

Сеть

Премьер зал
ТРК
Расположен в ТРЦ «Строитель»

О кинотеатре

Кинотеатр «Сфера» — это самая современная киноплощадка в Первоуральске. Находится в центре города на проспекте Ильича, д.31 в ТРЦ «Строитель» (2 этаж).

В кинотеатре один зрительный зал вместимостью 280 посетителей. В нем удобно расположены эргономичные кресла, просторные междурядья, имеется система климат-контроля. Действует бесплатный Wi-Fi.
Кинозал оснащен передовым оборудованием, звуковой системой Dolby Digital, огромным экраном. Фильмы демонстрируются в форматах 2D и 3D с высокой чистотой звука и качественной картинкой в форматах. 
В кинотеатре «Сфера» в Первоуральске предусмотрено всё для отличного досуга горожан: подбирается лучший репертуар, проводятся праздничные мероприятия, тематические встречи, фестивали.
В фойе имеется традиционный Кино-Bar, зона отдыха.

Бар
Расположен в ТЦ
Wi-Fi
Диваны
Парковка
мало голосов Оцените
3 голоса
Билеты от 500 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Сфера
Крик 7
Крик 7
Сегодня 1 сеанс
20:30 от 500 ₽ ...
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
Сегодня 1 сеанс
16:20 от 500 ₽ ...
Новая тёща
Новая тёща
Сегодня 1 сеанс
18:25 от 500 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
3 голоса
Оцените
Скидки в кинотеатре
Детям до 5 лет

Дети до 5 лет допускаются бесплатно на сеансы (кроме сеансов фильмов в 3D) без предоставления отдельного места.

Детям
Скидки по клубным картам

Для владельцев карт кинотеатра действует накопительная бонусная система. По этим же картам предоставляется скидка 50% в последний день проката фильма - по средам.

Владельцам карт
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Первоуральска

Фильмы в кинотеатре Сфера

сб 14 вс 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
2D
20:30 от 500 ₽
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз приключения, комедия, семейный 2026, Бельгия / Франция
2D
16:20 от 500 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
18:25 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Красный призрак
Красный призрак
2020, Россия, драма, исторический
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Театр в кино: Мёртвые души
Театр в кино: Мёртвые души
2022, Россия, спектакль
Юра Борисов против химер на другой планете: в Сети появился первый трейлер фантастики «Девятая планета» — премьера в 2026 году (видео)
Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix
Как Эльза и Олаф: что ждать от новой анимации «Золушка. Тайна трёх желаний» — Голливуд отдохнет
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше