Кинотеатр «Сфера» — это самая современная киноплощадка в Первоуральске. Находится в центре города на проспекте Ильича, д.31 в ТРЦ «Строитель» (2 этаж).



В кинотеатре один зрительный зал вместимостью 280 посетителей. В нем удобно расположены эргономичные кресла, просторные междурядья, имеется система климат-контроля. Действует бесплатный Wi-Fi.

Кинозал оснащен передовым оборудованием, звуковой системой Dolby Digital, огромным экраном. Фильмы демонстрируются в форматах 2D и 3D с высокой чистотой звука и качественной картинкой в форматах.

В кинотеатре «Сфера» в Первоуральске предусмотрено всё для отличного досуга горожан: подбирается лучший репертуар, проводятся праздничные мероприятия, тематические встречи, фестивали.

В фойе имеется традиционный Кино-Bar, зона отдыха.