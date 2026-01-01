Кинотеатр «Восход» в Первоуральске находится в центре города на улице Гагарина, д.41; впервые распахнул свои двери в 1967 году; принадлежит киносети «Премьер-зал».
В 2005 году была проведена реконструкция кинозалов, установлена цифровая техника, современные экраны, удобные кресла.
В кинотеатре два зрительных зала: премьерный на 480 мест и Малый — 31 место. Фильмы демонстрируются в форматах 2D и 3D.
При подборке репертуара учитываются предпочтения и молодежи, и аудитории зрелого возраста. Еженедельно проходят премьеры мировых и российских новинок, демонстрируются фильмы по заказу учебных заведений. Действуют скидки при групповых посещениях, для студентов и учащихся.
В фойе расположен кино-бар с хорошим выбором попкорна и напитков. На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Восход» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.