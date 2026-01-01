Наставление академика Бехтерева для российских пенсионеров: 3 признака, что ваш мозг начал угасать – как теперь его спасать?

«Квас — и точка»: шеф-повар раскрыл настоящий рецепт окрошки, и в нем нет половины привычных ингредиентов — рецептом тоже поделился

Как найти самый сладкий арбуз на прилавке: агроном назвал верный способ – даже на хвостик смотреть не нужно

Фильмы Диснея, конечно, отличные, но у Толкина вызывали отвращение: навсегда запретил снимать ему «Властелина»

Сон для слабаков: включите один из этих 7 российских детективов — и до рассвета вас не оторвать (без «Невского» и «Первого отдела»)

Этот детектив с Деревянко похож на «Ликвидацию» и «Место встречи»: «Посмотрела через 10 лет заново – такой интересный!»

Лютая смесь Ричи и Тарантино от создателя «Дэдпула»: боевик с оценкой 7.7 отличается от всего того, что вы видели с Питтом раньше

«Атмосфера "Экзорциста", жестокость "Зелёной комнаты" и безысходность "Реинкарнации"»: у этого хоррора неспроста 96% свежести на RT — жуткий до мурашек

1 000 000 долларов за эпизод: самый дорогой сериал в России сняли в лихие 90-е — обошелся даже дороже «Бригады»

3 детектива понравились мне не меньше «Первого отдела»: в №2 играет Фома из «Невского»