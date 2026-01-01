Больше не выбрасываю кофейную гущу: сушу и прячу по банкам – жаль, не знала о таком раньше

Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»

Урожай ягод у меня больше не пропадает зря: за минуту делаю вкусняшку, которая скрасит и мясо, и сырники

«Огласите весь список в тесте»: только Гайдай мог отказать Высоцкому, Боярскому и еще 3 звездам — угадаете в каких ролях?

7 детективов с рейтингом до 8,3 с такими твистами, что после финала хочется кричать: «Как я этого не заметил?»

Этот фильм о космосе взял 7 «Оскаров», но у реальных астронавтов от него глаз дергается: «более бредового творения не видел»

«Я же не больной человек»: Пореченков раскрыл детали роли в «Капитане Тумане» — новый сериал выйдет целиком 28 августа на KION

Свободные вечера и выходные можно отменять: 5 сериалов-«сокровищ», которые затягивают уже через 5 минут

Осень на носу, шляпки — на головах: узнаете 6 советских фильмов по одному кадру? (тест)

У новинки со Стэтхемом есть все, за что любят боевики — 85% зрителей остались под впечатлением: «полтора часа бодрого экшена»