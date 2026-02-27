Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Два, три, призрак, приди!
Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 2025 в Пензе
1 марта 2026
Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 1 марта 2026 в Пензе
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Берлин Синема
г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
22:55
от 450 ₽
КИНО «Суворовский»
г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
20:55
от 440 ₽
Салют
с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
23:45
от 400 ₽
Синема 5
г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
22:45
от 440 ₽
Современник
г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
23:10
от 380 ₽
00:30
от 490 ₽
