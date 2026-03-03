Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 2025 в Пензе

Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 2025 в Пензе

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Берлин Синема г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
22:55 от 400 ₽
КИНО «Суворовский» г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
20:55 от 300 ₽
Салют с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
23:45 от 360 ₽
Синема 5 г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
21:50 от 400 ₽
Современник г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
17:10 от 500 ₽ 23:30 от 360 ₽
