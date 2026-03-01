Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Астрал. Амулет зла Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 2025 в Пензе 3 марта 2026

Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 3 марта 2026 в Пензе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Амулет зла»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО «Суворовский» г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
22:50 от 300 ₽
Синема 5 г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
23:35 от 400 ₽
Современник г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
00:15 от 480 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7
Седой и причудливый Гэндальф столетиями скрывал свою истинную суть: он — один из самых сильных в Средиземье
«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше