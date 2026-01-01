Обувные полки ушли в прошлое: нашла новое решение для маленького коридора — и места сразу навалом

Узнала, как норвежцы отапливают дома — без труб и радиаторов: тепло сохраняется, даже если за окном −40

Узнал, как в США и Франции используют жидкое мыло — на даче попробовал сам: 1 ложка на литр воды – и сплю спокойно до весны

Китайские «Пятьдесят оттенков серого» уже в топах Netflix: 2,4 млн просмотров за 5 дней — и это только разгон

«А вас, Ватсон, я попрошу остаться»: если отличите Шерлока от Жеглова, то сложный тест по детективам СССР пройдете на 5/5

«Чтобы стать генеральшей, надо пройти тест»: сможете продолжить 6 цитат из «Москва слезам не верит» без единой ошибки?

«Кусок дымящегося... навоза»: Лебедев припечатал один из лучших российских фильмов о войне за «феерический» ляп – военные едва ли согласятся

Сначала «Майор Гром», потом «Фурия», а дальше — нейрослоп: Bubble раскрыли будущее русской комикс-вселенной

У Бронированного — броня, Атакующий — атакует: знали, почему Женской особи в «Атаке титанов» дали самое бессмысленное имя?

«Укрытие» на 4 сезоне не закончится — Apple готовит зрителям путешествие в новый бункер, но уже без Джульетты