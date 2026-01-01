Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Опасные отношения Расписание Опасные отношения (2026) в Пензе на сегодня

Расписание Опасные отношения (2026) в Пензе на сегодня

Опасные отношения
Опасные отношения Пребывающая в кризисе пара дает отпор незваным гостям в доме у озера триллер, боевик, комедия 2026 / США / Канада
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Лидия и Всадник тумана
Лидия и Всадник тумана
2026, Канада, приключения, анимация
Последний рубеж
Последний рубеж
2026, США, боевик, драма, военный
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Пункт назначения: Мост №13
Пункт назначения: Мост №13
2026, Индонезия, ужасы, триллер
Придурки
Придурки
2026, США, комедия, криминал
«Размером с голову и даже больше»: эти грибы все обходят стороной, но их можно сушить, жарит и тушить — это очень вкусно
Осень, осень, ну давай у теста спросим: выберите картинку — и узнайте, что ждет вас в ближайшие три месяца
Курицу по-венгерски готовлю круглый год: за 40 минут мясо выходит нежнее сливочного масла и тает во рту
Приехали, еще один провалившийся в прокате фильм собрал миллиард просмотров: шедевром не назвать, но Sci-Fi крепкий
«Я же не больной человек»: Пореченков раскрыл детали роли в «Капитане Тумане» — новый сериал выйдет целиком 28 августа на KION
Свободные вечера и выходные можно отменять: 5 сериалов-«сокровищ», которые затягивают уже через 5 минут
У новинки со Стэтхемом есть все, за что любят боевики — 85% зрителей остались под впечатлением: «полтора часа бодрого экшена»
«Космос просто! Наслаждаюсь каждой секундой»: «Похищение» добралось до 8 серии и неожиданно стало фаворитом 2026 года
Жеглов был совсем не таким: 3 важных изменения от книги, которые сделали «Место встречи…» культовым сериалом
Этот фильм о космосе взял 7 «Оскаров», но у реальных астронавтов от него глаз дергается: «более бредового творения не видел»
«Огласите весь список в тесте»: только Гайдай мог отказать Высоцкому, Боярскому и еще 3 звездам — угадаете в каких ролях?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше