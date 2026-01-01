Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче

«Размером с голову и даже больше»: эти грибы все обходят стороной, но их можно сушить, жарит и тушить — это очень вкусно

Больше не выбрасываю кофейную гущу: сушу и прячу по банкам – жаль, не знала о таком раньше

Приехали, еще один провалившийся в прокате фильм собрал миллиард просмотров: шедевром не назвать, но Sci-Fi крепкий

У новинки со Стэтхемом есть все, за что любят боевики — 85% зрителей остались под впечатлением: «полтора часа бодрого экшена»

Мавзолей в 1905-м и «антирусская пропаганда»: сериал Netflix про семейство Романовых россияне даже побрезговали досматривать

«Космос просто! Наслаждаюсь каждой секундой»: «Похищение» добралось до 8 серии и неожиданно стало фаворитом 2026 года

«Огласите весь список в тесте»: только Гайдай мог отказать Высоцкому, Боярскому и еще 3 звездам — угадаете в каких ролях?

Жеглов был совсем не таким: 3 важных изменения от книги, которые сделали «Место встречи…» культовым сериалом

Свободные вечера и выходные можно отменять: 5 сериалов-«сокровищ», которые затягивают уже через 5 минут