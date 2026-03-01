Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Пензе
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Пензе
О фильме
Берлин Синема
г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
11:35
от 330 ₽
13:20
от 350 ₽
19:15
от 450 ₽
КИНО «Суворовский»
г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
11:30
от 340 ₽
14:30
от 380 ₽
18:30
от 440 ₽
23:20
от 440 ₽
Современник
г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
09:50
от 420 ₽
15:15
от 460 ₽
19:30
от 520 ₽
00:30
от 380 ₽
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
