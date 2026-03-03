Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Дополнительное время Расписание сеансов Дополнительное время, 2026 в Пензе 3 марта 2026

Расписание сеансов Дополнительное время, 3 марта 2026 в Пензе

ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ г. Пенза, ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
2D
10:50 от 300 ₽ 13:05 от 350 ₽
Берлин Синема г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
09:55 от 320 ₽
КИНО «Суворовский» г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
11:25 от 300 ₽
Салют с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
10:20 от 300 ₽
Синема 5 г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
11:05 от 340 ₽
Современник г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
10:10 от 420 ₽
