Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Пензе 6 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 6 марта 2026 в Пензе

ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ г. Пенза, ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
2D
10:05 от 300 ₽ 11:40 от 300 ₽ 12:25 от 350 ₽ 14:05 от 380 ₽ 16:10 от 380 ₽ 17:10 от 420 ₽ 18:15 от 420 ₽ 20:20 от 420 ₽
Берлин Синема г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
09:55 от 330 ₽ 11:45 от 330 ₽ 13:35 от 350 ₽ 15:25 от 380 ₽ 16:25 от 380 ₽ 17:15 от 450 ₽ 18:15 от 450 ₽ 19:40 от 450 ₽
Высшая лига г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
10:10 от 370 ₽ 12:45 от 390 ₽ 14:45 от 440 ₽ 16:05 от 440 ₽ 17:05 от 560 ₽ 18:05 от 480 ₽ 19:00 от 480 ₽
КИНО «Суворовский» г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
09:50 от 340 ₽ 11:45 от 340 ₽ 13:40 от 350 ₽ 15:35 от 380 ₽ 17:30 от 440 ₽ 19:25 от 440 ₽ 21:20 от 440 ₽
Синема 5 г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
12:35 от 350 ₽ 13:25 от 350 ₽ 14:40 от 350 ₽ 16:45 от 350 ₽ 18:50 от 440 ₽ 20:55 от 440 ₽
Современник г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
10:40 от 310 ₽ 11:40 от 420 ₽ 12:40 от 320 ₽ 13:35 от 440 ₽ 14:40 от 330 ₽ 16:40 от 330 ₽ 17:40 от 520 ₽ 18:40 от 380 ₽ 19:40 от 520 ₽ 20:40 от 380 ₽ 21:40 от 500 ₽ 00:40 от 360 ₽
