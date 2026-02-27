Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Человек, который смеется
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Пензе
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Пензе
ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ
г. Пенза, ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
2D
11:30
от 300 ₽
16:15
от 380 ₽
18:20
от 420 ₽
23:15
от 380 ₽
Берлин Синема
г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
13:25
от 350 ₽
15:20
от 380 ₽
17:05
от 450 ₽
19:20
от 450 ₽
21:15
от 450 ₽
23:10
от 370 ₽
Высшая лига
г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
12:45
от 480 ₽
14:05
от 440 ₽
17:45
от 480 ₽
21:30
от 480 ₽
23:25
от 410 ₽
КИНО «Суворовский»
г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
10:00
от 340 ₽
12:00
от 350 ₽
14:00
от 380 ₽
21:30
от 440 ₽
23:00
от 380 ₽
Салют
с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
10:00
от 300 ₽
12:10
от 340 ₽
14:05
от 340 ₽
18:10
от 380 ₽
21:05
от 360 ₽
23:05
от 360 ₽
Синема 5
г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
15:25
от 350 ₽
20:40
от 440 ₽
Современник
г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
10:50
от 420 ₽
12:05
от 340 ₽
14:05
от 460 ₽
17:10
от 520 ₽
21:40
от 520 ₽
23:50
от 490 ₽
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
