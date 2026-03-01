Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Пензе
11 марта 2026
Расписание сеансов Драники, 11 марта 2026 в Пензе
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D
10:40
от 250 ₽
Берлин Синема
г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
14:00
от 300 ₽
Высшая лига
г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
14:20
от 390 ₽
КИНО «Суворовский»
г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
14:15
от 380 ₽
Салют
с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
10:00
от 300 ₽
11:45
от 300 ₽
20:25
от 360 ₽
Салют
просп. Победы, 144, ТЦ «Салют»
2D
12:15
от 340 ₽
18:10
от 380 ₽
22:00
от 360 ₽
Синема 5
г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
11:50
от 300 ₽
