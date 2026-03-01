Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Пензе
11 марта 2026
Расписание сеансов Красавица, 11 марта 2026 в Пензе
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
Как купить билеты на сеанс фильма «Красавица»?
ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ
г. Пенза, ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
2D
18:05
от 300 ₽
Берлин Синема
г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
10:15
от 300 ₽
15:05
от 300 ₽
Высшая лига
г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
12:30
от 360 ₽
КИНО «Суворовский»
г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
12:40
от 350 ₽
Салют
с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
16:30
от 340 ₽
21:00
от 360 ₽
Синема 5
г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
15:35
от 300 ₽
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
