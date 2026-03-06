Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Пензе 6 марта 2026

Расписание сеансов Красавица, 6 марта 2026 в Пензе

Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ г. Пенза, ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
2D
10:15 от 300 ₽ 16:20 от 380 ₽
Берлин Синема г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
10:15 от 330 ₽ 15:05 от 380 ₽
Высшая лига г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
12:30 от 390 ₽
КИНО «Суворовский» г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
14:55 от 380 ₽
Салют с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
16:30 от 340 ₽ 21:00 от 360 ₽
Синема 5 г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
15:35 от 350 ₽
