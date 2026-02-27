Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Пензе 1 марта 2026

Расписание сеансов Красавица, 1 марта 2026 в Пензе

Берлин Синема г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
09:55 от 350 ₽ 13:05 от 370 ₽ 16:05 от 400 ₽ 18:05 от 450 ₽
Высшая лига г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
10:05 от 460 ₽ 12:25 от 390 ₽ 16:05 от 440 ₽
КИНО «Суворовский» г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
09:40 от 350 ₽ 15:35 от 400 ₽ 19:25 от 440 ₽
Салют с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
12:00 от 370 ₽ 16:05 от 370 ₽ 20:10 от 400 ₽
Синема 5 г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
11:15 от 350 ₽ 15:20 от 370 ₽ 18:20 от 440 ₽ 22:15 от 440 ₽
Современник г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
10:00 от 330 ₽ 12:00 от 350 ₽ 16:00 от 500 ₽
