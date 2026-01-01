Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Твое сердце будет разбито Расписание Твое сердце будет разбито (2026) в Пензе на сегодня

Расписание Твое сердце будет разбито (2026) в Пензе на сегодня

Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито Романтическая драма о школьнице и школьнике, которые сражаются за свою любовь мелодрама 2026 / Россия
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Лидия и Всадник тумана
Лидия и Всадник тумана
2026, Канада, приключения, анимация
Последний рубеж
Последний рубеж
2026, США, боевик, драма, военный
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Пункт назначения: Мост №13
Пункт назначения: Мост №13
2026, Индонезия, ужасы, триллер
Придурки
Придурки
2026, США, комедия, криминал
Урожай ягод у меня больше не пропадает зря: за минуту делаю вкусняшку, которая скрасит и мясо, и сырники
Осень, осень, ну давай у теста спросим: выберите картинку — и узнайте, что ждет вас в ближайшие три месяца
Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»
Этот фильм о космосе взял 7 «Оскаров», но у реальных астронавтов от него глаз дергается: «более бредового творения не видел»
Приехали, еще один провалившийся в прокате фильм собрал миллиард просмотров: шедевром не назвать, но Sci-Fi крепкий
«Космос просто! Наслаждаюсь каждой секундой»: «Похищение» добралось до 8 серии и неожиданно стало фаворитом 2026 года
Осень на носу, шляпки — на головах: узнаете 6 советских фильмов по одному кадру? (тест)
Мавзолей в 1905-м и «антирусская пропаганда»: сериал Netflix про семейство Романовых россияне даже побрезговали досматривать
Свободные вечера и выходные можно отменять: 5 сериалов-«сокровищ», которые затягивают уже через 5 минут
«Я же не больной человек»: Пореченков раскрыл детали роли в «Капитане Тумане» — новый сериал выйдет целиком 28 августа на KION
«Огласите весь список в тесте»: только Гайдай мог отказать Высоцкому, Боярскому и еще 3 звездам — угадаете в каких ролях?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше