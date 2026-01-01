«Размером с голову и даже больше»: эти грибы все обходят стороной, но их можно сушить, жарит и тушить — это очень вкусно

Урожай ягод у меня больше не пропадает зря: за минуту делаю вкусняшку, которая скрасит и мясо, и сырники

Курицу по-венгерски готовлю круглый год: за 40 минут мясо выходит нежнее сливочного масла и тает во рту

К доске пойдет каждый любитель советской классики: угадайте 6 фильмов СССР по цитате героя-учителя (тест)

Мавзолей в 1905-м и «антирусская пропаганда»: сериал Netflix про семейство Романовых россияне даже побрезговали досматривать

Свободные вечера и выходные можно отменять: 5 сериалов-«сокровищ», которые затягивают уже через 5 минут

У новинки со Стэтхемом есть все, за что любят боевики — 85% зрителей остались под впечатлением: «полтора часа бодрого экшена»

«Огласите весь список в тесте»: только Гайдай мог отказать Высоцкому, Боярскому и еще 3 звездам — угадаете в каких ролях?

Осень на носу, шляпки — на головах: узнаете 6 советских фильмов по одному кадру? (тест)

7 детективов с рейтингом до 8,3 с такими твистами, что после финала хочется кричать: «Как я этого не заметил?»