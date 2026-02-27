Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Король и Шут. Навсегда
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Пензе
4 марта 2026
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 4 марта 2026 в Пензе
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Король и Шут. Навсегда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Салют
просп. Победы, 144, ТЦ «Салют»
2D
12:55
от 340 ₽
16:10
от 340 ₽
18:15
от 380 ₽
20:35
от 360 ₽
22:55
от 360 ₽
Салют
с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
14:10
от 340 ₽
18:45
от 380 ₽
21:35
от 360 ₽
Синема 5
г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
13:55
от 300 ₽
23:10
от 300 ₽
Современник
г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
12:05
от 440 ₽
16:35
от 460 ₽
