Киноафиша Фильмы Король и Шут. Навсегда Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Пензе 1 марта 2026

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Король и Шут. Навсегда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Берлин Синема г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
14:25 от 400 ₽ 20:05 от 450 ₽
Высшая лига г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
14:15 от 530 ₽ 18:50 от 480 ₽ 23:00 от 410 ₽
КИНО «Суворовский» г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
15:35 от 400 ₽ 20:20 от 440 ₽ 22:40 от 440 ₽
Салют просп. Победы, 144, ТЦ «Салют»
2D
12:55 от 100 ₽ 16:10 от 100 ₽ 18:15 от 410 ₽ 20:35 от 400 ₽ 22:55 от 400 ₽
Салют с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
14:10 от 370 ₽ 18:45 от 410 ₽ 21:35 от 400 ₽
Синема 5 г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
13:45 от 370 ₽ 23:10 от 440 ₽
Современник г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
13:45 от 470 ₽ 21:50 от 520 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
