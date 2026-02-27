Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Пенза, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Король и Шут. Навсегда
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Пензе
27 февраля 2026
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 27 февраля 2026 в Пензе
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Король и Шут. Навсегда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ
г. Пенза, ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
2D
11:45
от 300 ₽
13:35
от 350 ₽
22:25
от 380 ₽
Берлин Синема
г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
14:25
от 380 ₽
20:05
от 450 ₽
Высшая лига
г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
16:00
от 440 ₽
21:10
от 480 ₽
23:00
от 410 ₽
КИНО «Суворовский»
г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
15:35
от 380 ₽
20:20
от 440 ₽
22:40
от 440 ₽
Салют
просп. Победы, 144, ТЦ «Салют»
2D
12:55
от 340 ₽
16:10
от 340 ₽
18:15
от 380 ₽
20:35
от 360 ₽
22:55
от 360 ₽
Салют
с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
14:10
от 340 ₽
18:45
от 380 ₽
21:35
от 360 ₽
Синема 5
г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
13:55
от 350 ₽
23:10
от 440 ₽
Современник
г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
12:00
от 440 ₽
20:10
от 520 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667