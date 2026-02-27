Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Кто-то должен умереть
Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 2025 в Пензе
27 февраля 2026
Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 27 февраля 2026 в Пензе
О фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
г. Пенза, ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
2D
23:45
от 380 ₽
Берлин Синема
г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
23:25
от 370 ₽
Высшая лига
г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
23:50
от 410 ₽
КИНО «Суворовский»
г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
09:50
от 340 ₽
23:30
от 380 ₽
Салют
с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
22:15
от 360 ₽
23:55
от 360 ₽
Современник
г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
23:00
от 490 ₽
