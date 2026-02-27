Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 2025 в Пензе

Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 2025 в Пензе

ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ г. Пенза, ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
2D
23:45 от 380 ₽
Берлин Синема г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
23:25 от 370 ₽
Высшая лига г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
23:50 от 410 ₽
КИНО «Суворовский» г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
09:50 от 340 ₽ 23:30 от 380 ₽
Салют с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
22:15 от 360 ₽ 23:55 от 360 ₽
Современник г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
23:00 от 490 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
