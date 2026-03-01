Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Пензе 11 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 11 марта 2026 в Пензе

Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15
ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ г. Пенза, ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
2D
14:15 от 300 ₽ 18:15 от 300 ₽
Берлин Синема г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
12:15 от 300 ₽ 14:20 от 300 ₽
Высшая лига г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
10:30 от 350 ₽ 16:45 от 390 ₽
КИНО «Суворовский» г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
14:45 от 380 ₽ 18:15 от 400 ₽
Салют с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
10:00 от 300 ₽ 14:15 от 340 ₽
Салют просп. Победы, 144, ТЦ «Салют»
2D
10:00 от 300 ₽ 12:20 от 340 ₽ 14:35 от 340 ₽ 16:50 от 340 ₽ 19:05 от 380 ₽ 21:20 от 360 ₽
Синема 5 г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
12:00 от 300 ₽ 16:05 от 300 ₽ 18:20 от 300 ₽
Современник г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
10:20 от 330 ₽ 12:40 от 440 ₽ 15:00 от 460 ₽
