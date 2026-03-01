Оповещения от Киноафиши
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Пензе
11 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 11 марта 2026 в Пензе
ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ
г. Пенза, ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
2D
14:15
от 300 ₽
18:15
от 300 ₽
Берлин Синема
г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
12:15
от 300 ₽
14:20
от 300 ₽
Высшая лига
г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
10:30
от 350 ₽
16:45
от 390 ₽
КИНО «Суворовский»
г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
14:45
от 380 ₽
18:15
от 400 ₽
Салют
с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
10:00
от 300 ₽
14:15
от 340 ₽
Салют
просп. Победы, 144, ТЦ «Салют»
2D
10:00
от 300 ₽
12:20
от 340 ₽
14:35
от 340 ₽
16:50
от 340 ₽
19:05
от 380 ₽
21:20
от 360 ₽
Синема 5
г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
12:00
от 300 ₽
16:05
от 300 ₽
18:20
от 300 ₽
Современник
г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
10:20
от 330 ₽
12:40
от 440 ₽
15:00
от 460 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
