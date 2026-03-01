Оповещения от Киноафиши
«Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Пензе
12 марта 2026
Расписание сеансов К себе нежно, 12 марта 2026 в Пензе
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
Как купить билеты на сеанс фильма «К себе нежно»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Берлин Синема
г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
13:40
от 350 ₽
20:35
от 450 ₽
Высшая лига
г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
12:40
от 360 ₽
19:05
от 480 ₽
Синема 5
г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
20:05
от 440 ₽
Современник
г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
16:50
от 460 ₽
20:20
от 520 ₽
