Киноафиша Фильмы К себе нежно Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Пензе 6 марта 2026

Расписание сеансов К себе нежно, 6 марта 2026 в Пензе

ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ г. Пенза, ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
2D
12:40 от 350 ₽ 14:55 от 380 ₽ 16:35 от 380 ₽ 00:00 от 380 ₽
Берлин Синема г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
09:45 от 330 ₽ 11:55 от 350 ₽ 15:40 от 380 ₽ 17:05 от 450 ₽ 20:05 от 450 ₽
Высшая лига г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
12:05 от 390 ₽ 18:00 от 480 ₽ 21:15 от 560 ₽
КИНО «Суворовский» г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
12:20 от 350 ₽ 16:20 от 380 ₽
Синема 5 г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
20:20 от 440 ₽
Современник г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
10:00 от 420 ₽ 11:10 от 420 ₽ 15:10 от 460 ₽ 18:50 от 490 ₽ 22:50 от 520 ₽
