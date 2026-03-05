Оповещения от Киноафиши
Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Пензе
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Пензе
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ
г. Пенза, ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
2D
12:40
от 350 ₽
14:55
от 380 ₽
16:35
от 380 ₽
00:00
от 380 ₽
Берлин Синема
г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
11:55
от 350 ₽
14:20
от 380 ₽
15:40
от 380 ₽
17:05
от 450 ₽
20:05
от 450 ₽
Высшая лига
г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
12:05
от 360 ₽
18:00
от 480 ₽
21:15
от 560 ₽
КИНО «Суворовский»
г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
12:20
от 350 ₽
16:20
от 380 ₽
Салют
с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
12:00
от 340 ₽
13:30
от 340 ₽
16:10
от 340 ₽
17:40
от 380 ₽
20:20
от 360 ₽
21:50
от 360 ₽
Салют
просп. Победы, 144, ТЦ «Салют»
2D
12:00
от 340 ₽
14:00
от 340 ₽
16:10
от 340 ₽
20:25
от 360 ₽
Синема 5
г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
20:20
от 440 ₽
Современник
г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
10:00
от 420 ₽
11:10
от 420 ₽
15:10
от 460 ₽
18:50
от 490 ₽
22:50
от 520 ₽
