Новая тёща
ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ
г. Пенза, ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
2D
11:10
от 250 ₽
12:00
от 250 ₽
12:55
от 250 ₽
14:30
от 300 ₽
16:35
от 300 ₽
18:40
от 300 ₽
20:45
от 300 ₽
23:00
от 250 ₽
Берлин Синема
г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
10:00
от 300 ₽
11:00
от 300 ₽
12:55
от 300 ₽
14:50
от 300 ₽
16:45
от 300 ₽
17:45
от 300 ₽
18:40
от 300 ₽
21:30
от 300 ₽
23:25
от 300 ₽
Высшая лига
г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
10:20
от 350 ₽
11:05
от 420 ₽
12:15
от 360 ₽
15:05
от 470 ₽
16:40
от 390 ₽
18:45
от 430 ₽
20:50
от 430 ₽
23:25
от 470 ₽
23:35
от 390 ₽
КИНО «Суворовский»
г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
10:15
от 340 ₽
12:15
от 350 ₽
13:20
от 350 ₽
15:20
от 380 ₽
17:20
от 400 ₽
19:20
от 400 ₽
21:20
от 400 ₽
23:05
от 370 ₽
Салют
просп. Победы, 144, ТЦ «Салют»
2D
10:00
от 300 ₽
14:10
от 340 ₽
16:10
от 340 ₽
18:25
от 380 ₽
20:00
от 360 ₽
22:35
от 360 ₽
23:30
от 360 ₽
Салют
с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
10:00
от 300 ₽
12:15
от 340 ₽
14:10
от 340 ₽
15:40
от 340 ₽
18:20
от 380 ₽
19:50
от 380 ₽
22:30
от 360 ₽
23:50
от 360 ₽
00:30
от 360 ₽
Синема 5
г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
11:00
от 300 ₽
13:05
от 300 ₽
15:10
от 300 ₽
16:20
от 300 ₽
17:20
от 300 ₽
19:30
от 300 ₽
21:40
от 300 ₽
23:00
от 300 ₽
Современник
г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
09:30
от 420 ₽
10:15
от 420 ₽
11:30
от 420 ₽
12:40
от 340 ₽
13:30
от 440 ₽
14:40
от 360 ₽
16:40
от 360 ₽
18:40
от 380 ₽
20:40
от 360 ₽
22:50
от 500 ₽
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
