Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Пензе
6 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 6 марта 2026 в Пензе
Билеты
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ
г. Пенза, ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
2D
10:25
от 300 ₽
12:20
от 350 ₽
13:45
от 350 ₽
15:50
от 380 ₽
17:55
от 420 ₽
20:00
от 420 ₽
21:00
от 420 ₽
22:00
от 380 ₽
00:20
от 380 ₽
Берлин Синема
г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
09:40
от 330 ₽
11:00
от 330 ₽
12:55
от 350 ₽
14:50
от 380 ₽
16:45
от 380 ₽
17:45
от 450 ₽
18:40
от 450 ₽
21:30
от 450 ₽
23:25
от 370 ₽
Высшая лига
г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
10:20
от 370 ₽
11:05
от 460 ₽
12:15
от 390 ₽
15:05
от 530 ₽
16:40
от 440 ₽
18:45
от 480 ₽
20:50
от 480 ₽
23:25
от 500 ₽
23:35
от 410 ₽
КИНО «Суворовский»
г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
10:15
от 340 ₽
12:15
от 350 ₽
14:10
от 380 ₽
16:10
от 380 ₽
18:10
от 440 ₽
20:10
от 440 ₽
22:10
от 440 ₽
23:05
от 380 ₽
Синема 5
г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
11:05
от 340 ₽
13:15
от 350 ₽
15:25
от 350 ₽
16:15
от 350 ₽
17:35
от 440 ₽
19:45
от 440 ₽
21:55
от 440 ₽
23:00
от 440 ₽
Современник
г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
11:00
от 420 ₽
12:30
от 340 ₽
13:15
от 440 ₽
14:30
от 360 ₽
16:30
от 360 ₽
18:30
от 430 ₽
20:30
от 430 ₽
21:20
от 520 ₽
22:40
от 380 ₽
23:40
от 490 ₽
