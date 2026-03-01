Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Пензе 6 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 6 марта 2026 в Пензе

ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ г. Пенза, ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
2D
10:25 от 300 ₽ 12:20 от 350 ₽ 13:45 от 350 ₽ 15:50 от 380 ₽ 17:55 от 420 ₽ 20:00 от 420 ₽ 21:00 от 420 ₽ 22:00 от 380 ₽ 00:20 от 380 ₽
Берлин Синема г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
09:40 от 330 ₽ 11:00 от 330 ₽ 12:55 от 350 ₽ 14:50 от 380 ₽ 16:45 от 380 ₽ 17:45 от 450 ₽ 18:40 от 450 ₽ 21:30 от 450 ₽ 23:25 от 370 ₽
Высшая лига г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
10:20 от 370 ₽ 11:05 от 460 ₽ 12:15 от 390 ₽ 15:05 от 530 ₽ 16:40 от 440 ₽ 18:45 от 480 ₽ 20:50 от 480 ₽ 23:25 от 500 ₽ 23:35 от 410 ₽
КИНО «Суворовский» г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
10:15 от 340 ₽ 12:15 от 350 ₽ 14:10 от 380 ₽ 16:10 от 380 ₽ 18:10 от 440 ₽ 20:10 от 440 ₽ 22:10 от 440 ₽ 23:05 от 380 ₽
Синема 5 г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
11:05 от 340 ₽ 13:15 от 350 ₽ 15:25 от 350 ₽ 16:15 от 350 ₽ 17:35 от 440 ₽ 19:45 от 440 ₽ 21:55 от 440 ₽ 23:00 от 440 ₽
Современник г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
11:00 от 420 ₽ 12:30 от 340 ₽ 13:15 от 440 ₽ 14:30 от 360 ₽ 16:30 от 360 ₽ 18:30 от 430 ₽ 20:30 от 430 ₽ 21:20 от 520 ₽ 22:40 от 380 ₽ 23:40 от 490 ₽
