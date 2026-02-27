Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Гуантанамера Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Пензе 28 февраля 2026

Расписание сеансов Гуантанамера, 28 февраля 2026 в Пензе

Берлин Синема г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
22:30 от 450 ₽
Высшая лига г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
20:20 от 480 ₽
КИНО «Суворовский» г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
10:40 от 350 ₽
Салют с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
16:30 от 370 ₽ 19:45 от 410 ₽
