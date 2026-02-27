Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Гуантанамера
Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Пензе
28 февраля 2026
Расписание сеансов Гуантанамера, 28 февраля 2026 в Пензе
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Берлин Синема
г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
22:30
от 450 ₽
Высшая лига
г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
20:20
от 480 ₽
КИНО «Суворовский»
г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
10:40
от 350 ₽
Салют
с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
16:30
от 370 ₽
19:45
от 410 ₽
