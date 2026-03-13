Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Жемчуг
Расписание сеансов Жемчуг, 2025 в Пензе
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Берлин Синема
г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
11:50
от 330 ₽
17:35
от 450 ₽
21:35
от 450 ₽
Высшая лига
г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
10:25
от 460 ₽
15:10
от 440 ₽
21:20
от 480 ₽
Современник
г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
13:10
от 440 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Инферно
Отзывы
2025, Мексика / США, ужасы
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
