Фильмы
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала
Расписание сеансов Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала, 2026 в Пензе
Билеты
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
чт
26
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5
г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
18:00
от 440 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Инферно
Отзывы
2025, Мексика / США, ужасы
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
