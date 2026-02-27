Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Чебурашка 2 Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Пензе 1 марта 2026

Расписание сеансов Чебурашка 2, 1 марта 2026 в Пензе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Чебурашка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Берлин Синема г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
15:05 от 400 ₽
КИНО «Суворовский» г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
12:50 от 370 ₽
Синема 5 г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
11:50 от 350 ₽
Современник г. Пенза, ул. Пушкина, 10
2D
10:50 от 440 ₽
