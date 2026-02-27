Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Уволить Жору Расписание сеансов Уволить Жору, 2026 в Пензе 28 февраля 2026

Расписание сеансов Уволить Жору, 28 февраля 2026 в Пензе

Вся информация о фильме
Берлин Синема г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
2D
21:40 от 450 ₽
Высшая лига г. Пенза, ул. Кураева, 3
2D
21:50 от 560 ₽
КИНО «Суворовский» г. Пенза, ул. Суворова, 144а
2D
09:55 от 350 ₽
Салют с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
2D
19:40 от 410 ₽ 21:55 от 400 ₽
Синема 5 г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
2D
22:35 от 440 ₽
