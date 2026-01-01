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Синема 5: расписание сеансов и цены в Пензе
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Синема 5
г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
11:10
от 340 ₽
13:45
от 350 ₽
15:10
от 350 ₽
18:30
от 440 ₽
20:10
от 440 ₽
22:55
от 440 ₽
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
2D
11:30
от 340 ₽
14:05
от 350 ₽
16:40
от 350 ₽
19:15
от 440 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
20:15
от 460 ₽
21:05
от 440 ₽
22:30
от 440 ₽
23:20
от 440 ₽
Еще 14 фильмов
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Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Монахиня из Борли. Возвращение
Отзывы
2025, Великобритания, ужасы, детектив
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
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