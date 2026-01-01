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Синема 5: расписание сеансов и цены в Пензе

Пенза
Синема 5 г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
11:10 от 340 ₽ 13:45 от 350 ₽ 15:10 от 350 ₽ 18:30 от 440 ₽ 20:10 от 440 ₽ 22:55 от 440 ₽
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
2D
11:30 от 340 ₽ 14:05 от 350 ₽ 16:40 от 350 ₽ 19:15 от 440 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
20:15 от 460 ₽ 21:05 от 440 ₽ 22:30 от 440 ₽ 23:20 от 440 ₽
Еще 14 фильмов
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Монахиня из Борли. Возвращение
Монахиня из Борли. Возвращение
2025, Великобритания, ужасы, детектив
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
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