ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ
г. Пенза, ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
11:10
от 300 ₽
13:50
от 350 ₽
15:20
от 380 ₽
17:10
от 420 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
11:30
от 300 ₽
16:15
от 380 ₽
18:20
от 420 ₽
23:15
от 380 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
13:05
от 350 ₽
15:55
от 380 ₽
18:05
от 420 ₽
19:05
от 420 ₽
20:15
от 420 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
