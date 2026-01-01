Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Пензы Кинотеатры Сети кинотеатров ULTRA Cinema

Сеть кинотеатров ULTRA Cinema в Пензе

Пенза
В других городах
Курган, Уфа
Кинотеатры
ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ
ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
Все кинотеатры
Скидки в сети
Коллективные посещения / ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ

Кинотеатр Ultra Cinema Пенза предлагает Вам специальные условия на групповое посещение: 1. Цена билета 180 руб. 2. Специальные условия предоставляются группам от 15 человек в будние дни. Один сопровождающий может пройти бесплатно. 3. Заявки принимаются по номеру телефона 89093170075 (Светлана), сообщениями в Whatsapp, Telegram и MAX не позднее, чем за 1 день до предполагаемого сеанса. 4. Для оформления заявки не нужно ждать открытия расписания на сайте. Вам нужно выбрать день посещения, фильм из репертуара, желаемый часовой временной промежуток и предварительно озвучить максимально возможное количество человек. 5. Изменения количества человек заявки необходимо обязательно согласовывать, так как количество мест в залах ограничено.

Коллективные заявки
Все скидки в сети Скидки во всех кинотеатрах Пензы
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Меглин выжил, маньяки в психушке — будет ли 4 сезон «Метода» с Хабенским?
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше