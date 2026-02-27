Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Салют»

Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы ужасы, триллер 2024, США
2D
23:55 от 360 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
12:30 от 340 ₽ 14:20 от 340 ₽ 16:30 от 340 ₽ 18:30 от 380 ₽ 20:20 от 360 ₽ 22:10 от 360 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:55 от 340 ₽ 16:10 от 340 ₽ 18:15 от 380 ₽ 20:35 от 360 ₽ 22:55 от 360 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:15 от 300 ₽ 10:40 от 300 ₽ 12:00 от 340 ₽ 14:15 от 340 ₽ 15:15 от 340 ₽ 17:30 от 380 ₽ 19:45 от 380 ₽ 22:00 от 360 ₽
